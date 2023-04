Vijfde minder klachten bij Ombudsman voor de Handel door normalisatie na coronacrisis

De Ombudsman voor de Handel heeft vorig jaar 1.549 klachten ontvangen, een daling met 22 procent in vergelijking met 2021. De afname wordt hoofdzakelijk verklaard door de normalisering na twee bijzonder turbulente jaren als gevolg van de coronapandemie, zo meldt de Ombudsman woensdag in een persbericht naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag.

Van de binnengekomen klachten werd 29 procent ontvankelijk verklaard en dus daadwerkelijk behandeld. Een van de hoofdredenen van onontvankelijkheid, is dat de handelaar in kwestie niet is aangesloten bij de Ombudsman. De consument moet in dat geval met zijn of haar klacht naar de Consumentenombudsdienst.

Voor 92 procent van de behandelde klachten kwam er een minnelijke oplossing tussen consument en handelaar, een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van het voorgaande jaar (93 procent). Het grootste aantal klachten ging over garantie en levering. Bij de garantieklachten, vaak het gevolg van een weigering van herstelling onder garantie, was er een stijging van 8 procent tegenover 2021.

De meeste klachten gingen vorig jaar over producten uit de elektronicasector (34 procent), gevolgd door de meubelindustrie met 20 procent. In 2021 waren die twee sectoren van plaats gewisseld. Opvallend is volgens de Ombudsman dat ook hier de cijfers voor 2022 lijken terug te keren naar die van voor de coronacrisis.

De veiligheid van onlinebetalingen

De Ombudsman voor de Handel stelt in 2022 wel vast dat een nieuw probleem opduikt: de veiligheid van onlinebetalingen. Onlinefraude is sterk toegenomen en heel wat consumenten worden het slachtoffer van frauduleuze transacties. Het is daarom volgens de Ombudsman van essentieel belang dat handelaars hun onlinebeveiliging opvoeren om hun klanten te beschermen.

“Na 5 jaar bestaan, hebben we genoeg kennis achteraf om te zeggen dat het gebruik van bemiddeling een snel en doeltreffend middel lijkt om consumentengeschillen op te lossen”, zegt Hugues Robert, voorzitter van de Handelsombudsman. “2022 was het jaar van een ‘terugkeer naar normaal’ na corona, wat betreft het aantal behandelde zaken en de soorten geregistreerde klachten.”

Eind 2022 waren er ruim zestig ondernemingen aangesloten bij de Ombudsman voor de Handel, waaronder de grote supermarktketens en ketens als Action, Brico, Hans Anders, Ikea, Kruidvat, Media Markt, Standaard Boekhandel en Vanden Borre.

LEES OOK: