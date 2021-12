Vijfde golf lijkt te zijn gearriveerd: "Vanaf zaterdag gaat gemiddeld aantal besmettingen weer omhoog”

Het lijkt erop dat de vijfde coronagolf uit de startblokken geschoten is. Voor maandag staan er nu al 13.000 nieuwe bevestigde besmettingen in de tabellen en ook dinsdag zullen we een cijfer in die grootteorde zien, volgens biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE. De geruststellende daling die we nu nog zien in de gemiddelde cijfers, zal zaterdagmorgen verleden tijd zijn. “We zullen weer een stijging zien, vermoedelijk in de buurt van 10 procent”, aldus Molenberghs.

“We zien dat er voor maandag 27 december nu al ongeveer 13.000 gevallen vastgesteld zijn en dat is voor het eerst een heel duidelijke stijging tegenover de week ervoor”, aldus Molenberghs. “Toen kwamen we op iets van een 7.000 besmettingen uit. Voor dinsdag dient zich ook een groot cijfer aan. We denken dat we na consolidatie ook daar tussen 12.000 en 14.000 zullen eindigen. Dat betekent dat we twee opeenvolgende dagen forse stijgingen hebben in vergelijking met de week ervoor.”

En dat is nog maar het begin. “We zullen moeten kijken wat er de komende dagen gebeurt”, gaat hij verder. “Maar als we kijken naar wat er in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken gebeurt, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat we ook bij ons een stijging zullen zien. Of dat in dezelfde grootteorde zal zijn, valt nog te bezien, want wij hebben al langer een pakket aan maatregelen, waar dat in het VK niet het geval was toen de omikrongolf inzette. En er zijn nog altijd meer contacten mogelijk.”

Goede nieuws

Het goede nieuws is dat de ziekenhuiscijfers voorlopig niet stijgen, maar nog steeds behoorlijk dalen. “Er liggen momenteel 566 patiënten op intensieve zorg. Dat wil zeggen dat de grens van 500 in zicht komt. We komen van meer dan 800. We hebben dus bijna 300 bezette bedden minder dan op de piek van de deltagolf. Dat zal nog even doorzetten. Het zal nog even duren eer we het effect van de nieuwe golf hier zullen zien.”

De besmettingen doen zich voorlopig nog zeer verspreid voor. “De cijfers stijgen al enkele dagen in Brussel”, aldus de biostatisticus. “Vlaams-Brabant heeft nog maar een relatief kleine daling. De meeste andere provincies zien wel nog een daling, maar ook die cijfers zullen behoorlijk snel gaan stijgen. Daarbij dient wel gezegd dat er gelukkig veel mensen zijn die omikron oplopen en maar milde symptomen hebben.”

Nieuwe trend

Of we de nieuwe trend ook snel in de gemiddelde besmettingscijfers zullen zien? “De 13.000 gevallen van maandag zitten pas vanaf morgen in de weekgemiddelden”, aldus Molenberghs. “Daardoor zullen we morgen al een veel kleinere daling zien. Het zal wel nog altijd daling zijn, maar eerder 5 à 6 procent. Zaterdagmorgen zullen we opnieuw een stijging zien en zullen we vermoedelijk in de buurt van +10 procent uitkomen.”

Bekijk hier het volledige gesprek: