Vijfde besmetting met omikron in België gevonden. Van Ranst: “We moeten poging doen om dit te vertragen”

Er zijn inmiddels vijf besmettingen met de omikronvariant in ons land geregistreerd, zo schrijft viroloog Emmanuel André op Twitter. “Dit is het prille begin. We waren er het vroegste bij in heel Europa”, reageert viroloog Marc Van Ranst in HLN LIVE.

Bij twee besmettingen gaat het om een jonge vrouw en haar echtgenoot. De vrouw was naar Egypte via Turkije gereisd en testte positief. Vervolgens werd er ook bij haar man een positief staal afgenomen.

Bij de tweede cluster is er eveneens sprake van een reisgeschiedenis: “De oorsprong kan gelinkt zijn aan een internationale sportcompetitie”, volgens André. De laatste cluster is tot slot mogelijk gelinkt aan het wereldcongres in Dubai.

Van Ranst in HLN LIVE: “We moeten een eerlijke poging doen om omikron te vertragen”

HLN LIVE sprak met viroloog Marc Van Ranst over de vijfde besmetting met de omikronvariant van het coronavirus die in ons land gedetecteerd werd. “Dit is het prille begin. We waren er vlug bij, als snelste in Europa”, aldus Van Ranst. “Je vindt nu dagelijks nieuwe gevallen en nieuwe clusters, die je dan moet onderzoeken. De snelheid gaat dan de komende weken omhoog, maar hopelijk niet te snel.”

We moeten proberen de omikronvariant in te dijken, zegt de viroloog, maar het is een strijd die niet te winnen is. “Je moet beseffen dat het een gevecht is dat je absoluut gaat verliezen op een bepaald moment. Dat wil niet zeggen dat je geen eerlijke poging moet doen.”

In Noorwegen nam de regering al extra coronamaatregelen door de omikronvariant, maar in ons land zijn er volgens Van Ranst andere redenen om te verstrengen. “De getallen zijn klein in ons land op dit moment, daar neem je nu niet per se de maatregelen voor. Ik hoop wel dat de omikronvariant in het achterhoofd van de excellenties zit”, zei hij bij HLN LIVE.

Van Gucht: “Virologisch normaal dat omikronvariant plaats zal innemen van deltavariant”

De omikronvariant is momenteel nog heel zeldzaam in ons land, maar zal op termijn de plaats van de deltavariant innemen. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht vrijdag gezegd op een persconferentie van Sciensano.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht. © BELGA

“Varianten komen en varianten gaan, dus het is te verwachten dat de deltavariant vervangen zal worden door de omikronvariant. Dat is virologisch normaal”, aldus Van Gucht.

“Het is te verwachten dat er meer besmettingen met de omikronvariant zullen komen. Maar ik wil er op wijzen dat er nog maar weinig over bekend is. Om te weten of die besmettelijker is, of de huidige vaccins voldoende bescherming bieden. Dat vergt maanden studies om die bewijzen te leveren.”

Volgens Van Gucht zijn er in verschillende landen studies opgezet om de herkenning van de variant door antilichamen te evalueren. “Maar ik wil nu al benadrukken dat, als die herkenning niet groot is, er geen reden is om te vermoeden dat de vaccins niet werken. Er zijn nog andere manieren”, aldus Van Gucht, die onder meer verwees naar de zogenaamde T-cellen, die onverminderd werkzaam blijven. Sommige coronavirusvarianten kunnen gedeeltelijk ontsnappen aan antistoffen, maar niet aan de T-cellen, zo is inderdaad al gebleken uit onderzoek.