Vijf vragen aan politicoloog Carl Devos over de affaire-El Kaouakibi: “Haar toekomst ziet er niet goed uit”

LEUVEN ASSISEN. Verdedi­ging haalt slag thuis. Proces ‘helikop­ter­bruid’ moet overgedaan worden

9 februari In het proces tegen Kristel Appelt (27) en Björn De Candt (30) zijn dinsdagochtend de beschuldigden aan het woord geweest. Tijdens het afronden van de zitting kreeg de jury per ongeluk naast de papieren met schuldvragen ook een document met een eigen interpretatie van de voorzitter in, informatie die hen zou kunnen beïnvloeden tijdens hun beraad. De verdediging wraakte het hof en voorzitter Veerle Aelbrecht willigde dat verzoek uiteindelijk in.