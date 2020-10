Vijf Vlaamse ondernemers vertellen over het drama van de nieuwe maatregelen: “Het gaat al lang niet meer over rekeningen, wel over overleven”

Experts hopen dat we niet wachten tot vrijdag: “Blijf nú al in je zetel zitten. Hoe moeilijk kan dat zijn?”

9:00 De experts zijn tevreden over de verstrengingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. Alleen de timing vinden ze vreemd. "Met dit hele pakket moet het lukken. Maar begin gewoon vandaag, er is geen reden om te wachten tot vrijdag 18 uur", reageert Marc Van Ranst. "Er zijn redelijk verstandige keuzes gemaakt, ik hoop dat we nu heel snel een kentering zien", voegt intensivist Geert Meyfroidt toe.