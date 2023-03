Vijf van de negen Vlaamse ministers in het buitenland: Vlaams Belang boycot plenaire zitting

INTERVIEW. Yves Leterme, de laatste die CD&V een verkiezing liet winnen: "Het einde van dat kartel met N-VA is een histori­sche fout"

Oud-minister-president Yves Leterme (CD&V) is vandaag bestuurder en raadgever voor de kost. Wonen doet hij in Parijs, maar twee keer per maand keert hij terug naar ons land. Wij spraken hem. Over landbouw: “Gelukkig is er de Boerenbond.” Over de partij: “CD&V is geen brede volkspartij meer.” Over Sammy Mahdi. “Hij heeft mijn nummer. Maar als de partij zou bellen weet ik niet wat ik zou antwoorden.” Dat doet hij in ons gesprek wel. Uitgesproken zelfs: “We leven op een breuklijn: er zijn geen Belgische politieke partijen, er is geen Belgische taal, er zijn geen Belgische media.”