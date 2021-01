Vijf Syriëstrijders keerden vorig jaar terug naar België

Vilvoorde Terugge­keer­de Syrië­strijd­ster Noura Firoud in februari voor rechtbank

2 november De teruggekeerde Syriëstrijdster Noura Firoud heeft verzet aangetekend tegen haar veroordeling door de Brusselse correctionele rechtbank. Die rechtbank had haar in februari 2019 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld. Firoud verbleef op dat moment nog in Syrië en was spoorloos, maar in augustus bood ze zich aan bij de Turkse autoriteiten. Haar dossier wordt behandeld op 25 februari.