Vijf medewerkers Waals vaccinatiecentrum verdacht van fraude met CST

De verdenkingen van fraude met Covid Safe Tickets in het vaccinatiecentrum kwamen aan het licht na administratief onderzoek en permanente audits van de administratie. Zo bleek dat mensen die soms bijzonder veraf wonen, er in verdachte omstandigheden gecodeerd waren. De informatie werd bezorgd aan justitie.

Het is niet de eerste keer dat gesjoemel met vaccinatiebewijzen aan het licht komt. Een gelijkaardig geval van fraude kwam vorige maand ook aan het licht in Tubeke. In november vorig jaar werd een Waalse spoedarts gearresteerd op verdenking van handel in valse vaccinatiebewijzen. In Namen liet een man zich minstens acht keer vaccineren, terwijl hij optrad als stand-in van antivaxers die zo illegaal hun CST verkregen.



Indien de verdenking over de fraude van de vijf administratieve medewerkers zou kloppen, worden de onrechtmatige Covid Safe Tickets gedeactiveerd en zullen de daders en gebruikers worden vervolgd, met het Waals gewest als burgerlijke partij.