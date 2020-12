Vijf legervliegtuigen vliegen donderdag over ons land als eerbetoon aan zorg

Neder-Over-Heembeek Defensie plant tot 1.000 vaccina­ties per dag in militair hospitaal Ne­der-Over-Heem­beek

18 december Defensie zal naast steun in woonzorgcentra en ziekenhuizen ook bijspringen in de vaccinatiecampagne. Het militair hospitaal in Neder-Over-Heembeek wordt in gereedheid gebracht om op zeven maanden tijd 100.000 mensen in te enten tegen het coronavirus, valt te horen op het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).