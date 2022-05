Vijf keer zoveel boeren vragen bescherming tegen wolven

“In de week van 13 september kwamen er op één week tijd 136 aanvragen binnen. Dat waren er meer dan in heel 2020, toen we er 95 kregen”, vertelt Diemer Vercayie van het Wolf Fencing Team. “De aanvragen lopen parallel met wolvenaanvallen. Rechtstreeks betrokken veehouders ondernemen na zo’n aanval actie. En dat zien de buren, waarna ook zij hun weides willen beschermen.”

Dat de aanvragen in het najaar pieken is geen toeval. “Momenteel zitten de wolven met jongen die worden gezoogd en houden ze hun territorium heel beperkt. Naarmate de welpen ouder worden, krijgen ze minder melk en schakelen ze over op vlees. Zo’n roedel heeft dan plots veel monden te voeden. Dan worden wolven opportunistisch en kiezen ze de eerste de beste hap die ze kunnen vinden”, zegt Vercayie. “In augustus zijn de welpen te jong om zelf te jagen en zijn het de volwassen dieren van de roedel die de buit aandragen. In de herfst jagen de jonge dieren wel vaak mee.”

Samenleven kán

“Het grote aantal aanvragen in september had te maken met de aanval op een pony die maand. Daar besteedden tv en kranten veel aandacht aan. Die sterke stijging is heel positief, want het betekent dat steeds meer veehouders de nodige aanpassingen willen doen om hun omheining wolfwerend te maken. Zo wordt samenleven met wolven in onze regio mogelijk.”

Waar het vorige jaren vooral om schapenhouders ging, waren er afgelopen najaar bijzonder veel aanvragen van eigenaars van paarden of pony’s (169), van meerdere diersoorten (132) en uiteraard ook nog steeds van schapenhouders (87). Ook rundveehouders deden meer aanvragen (20). En ook eigenaars van geiten, alpaca’s, herten en ezels klopten aan voor hulp. 90% van de aanvragen bij het Wolf Fencing Team gebeurt door particulieren, wat maakt dat de percelen van hobbyhouders een beperkte omtrek hebben. “Als je met professionele paardenhouders of rundveehouders te maken hebt, zijn de weides die moeten worden beveiligd een stuk groter”, zegt Vercayie. “We zijn de voorbije winter bij paardenhouder en springruiter Jos Lansink geweest. Daar waren we met enkele vrijwilligers vier dagen bezig om de omheining aan te passen. Een stevige klus was dat.”

Wachtlijst

De toevloed aan hulpvragen resulteerde in een wachtlijst, maar er is beterschap op komst. Na overleg met de Limburgse burgemeesters, de ministers van Natuur en Landbouw en de provincie Limburg, besliste minister van Omgeving Zuhal Demir om via het Agentschap voor Natuur en Bos haar financiële steun voor het WFTB te verhogen van 60.000 naar 100.000 euro. Ook de provincie Limburg springt in de bres en engageert zich om voor drie jaar een extra fulltime preventieadviseur bij het team te steunen. “Daarmee moeten we binnenkort het aantal adviesbezoeken kunnen verdubbelen”, zegt Vercayie. “Tegelijkertijd zetten we in op het verder verspreiden van praktische kennis, zodat wie handig is snel zelf aan de slag kan.”

