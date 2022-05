Vijf keer meer openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers sinds 2017

Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers is sinds 2017 vervijfvoudigd. Vooral bij OCMW’s is er een prangend tekort. Dat blijkt uit cijfers die Sociaal.Net heeft opgevraagd.

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich op veel domeinen voelen, maar de cijfers voor sociaal werk zijn wel opmerkelijk. Het aantal openstaande vacatures voor maatschappelijk werkers schiet de hoogte in. Uit cijfers die Sociaal.Net bij VDAB heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal openstaande vacatures tussen 2017 en 2022 is vervijfvoudigd, van 91 in maart 2017 naar 516 in maart 2022. Dat terwijl er voor de volledige arbeidsmarkt in die periode ‘slechts’ sprake is van een ruime verdubbeling.

De OCMW’s hebben al langer moeite om vacatures ingevuld te krijgen, vertelt Nathalie Debast, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De opeenvolgende crisissen maken het probleem nog zichtbaarder.

Diplomavereiste

Volgens Koen Hermans, professor sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven) en voorzitter van Sociaal Werk Vlaanderen kan het nijpende tekort bij de OCMW’s te maken hebben met de strikte diplomavereisten bij de OCMW’s en met het feit dat het OCMW “niet de meest populaire werkgever is voor sociaal werkers”.

Ook voor Candice De Windt, sinds maart de nieuwe Vlaamse Zorgambassadeur, is het tekort aan sociaal werkers één van de aandachtspunten. Dat is nieuw, want haar voorgangster focuste vooral op het tekort aan verpleegkundigen. “Onze samenleving heeft steeds meer aandacht voor mentaal en sociaal welzijn. Dat is een positieve evolutie, maar dat maakt dat we meer mensen nodig hebben”, zegt De Windt.

De oplossing volgens haar: “Het moet meer, beter en anders. We moeten achttienjarigen warm maken voor het beroep. Daarnaast moeten we inzetten op zij-instromers. We moeten drempels wegwerken voor mensen die zich willen omscholen en de vrijstellingen herbekijken.”

Er schort volgens De Windt ook iets aan de beeldvorming. “Het idee leeft dat het er hard werken is voor weinig geld. Nochtans zijn de lonen goed. We moeten dus iets doen aan die beeldvorming. We plannen een campagne die werken in de welzijnssector in een positief daglicht stelt.”