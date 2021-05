Vijf jaar na overlijden van Jordy (19): “In de instelling leerde ik koken en poetsen, maar niet hoe je vrienden moet maken”

Wat voorafging

In augustus is het vijf jaar geleden dat Jordy Brouillard stierf. De negentienjarige jongen kwam van ontbering om in een tentje in het Gentse recreatiedomein Blaarmeersen. Brouillard bracht het grootste deel van zijn jeugd door in een instelling. Toen hij achttien werd, zette hij de hulpverlening stop om zelfstandig te gaan leven. Die keuze kwam te vroeg, bleek in die zomer van 2016. De jongen was onvoldoende voorbereid op een leven buiten de instellingsmuren. Hij vereenzaamde en raakte dakloos. Jordy’s overlijden zorgde voor een schokgolf doorheen Vlaanderen. Sindsdien is er veel maatschappelijke en politieke aandacht voor jeugdhulpverlaters. (FVG)