Vijf jaar na aanslagen in Zaventem en Brussel is liefst 70 miljoen euro nog niet uitgekeerd

Vijf jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel hebben de verzekeraars in totaal 50 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers. Er is ook voor nog ongeveer 70 miljoen euro aan voorzieningen aangelegd, blijkt uit een balans die sectorfederatie Assuralia opmaakte. Aan 342 slachtoffers betaalt de overheid een herstelpensioen. Ook keerde de overheid 3,9 miljoen euro aan directe noodhulp uit.

Volgens Assuralia hadden eind 2020 in totaal 1.412 slachtoffers zich aangemeld bij de verzekeraars, uit hoofde van een of meer verzekeringen, voor schade die gaat van bagageschade tot zeer ernstige letsels en overlijdens. In totaal is zo 50 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers. Er is ook nog voor liefst 70 miljoen euro aan voorzieningen aangelegd.

Dat vijf jaar na de feiten nog zo'n grote schadelast niet is uitgekeerd, heeft volgens Assuralia meerdere redenen. Zo hadden 620 van de slachtoffers recht op een vergoeding als slachtoffer van een arbeidsongeval. Maar uitkeringen voor blijvende arbeidsongeschiktheid, en aan weduwen, weduwnaars en wezen, moeten wettelijk gezien betaald worden in de vorm van een rente, dus niet via een eenmalig kapitaal. Die rentes kunnen over tientallen jaren lopen.

Zwaargewonden

Daarnaast waren de verwondingen van sommige zwaargewonden zo ernstig dat hun toestand vandaag nog niet stabiel genoeg is om de evaluatie van de letsels af te sluiten en tot een definitieve regeling te komen. "Dat belet niet dat de slachtoffers al ruime voorschotten zijn aangeboden, met name voor morele schade", zegt Assuralia.

Verder weigeren sommige slachtoffers een uitkering van de verzekeraar te aanvaarden en verkiezen ze dat een rechtbank zich over hun schade uitspreekt, klinkt het. Assuralia wijst erop dat het aanvaarden van een voorschot een slachtoffer nochtans alle vrijheid laat om hogere bedragen voor een rechtbank te claimen.

Herstelpensioen

Via het statuut van nationale solidariteit, dat sinds 2017 bestaat, komen terreurslachtoffers ook in aanmerking voor een herstelpensioen van de overheid. Rechtstreekse slachtoffers moeten dan wel aantonen dat ze een invaliditeitsgraad hebben van meer dan 10 procent.

Ook de zogenoemde 'rechthebbenden', zoals huwelijkspartners en kinderen van overleden slachtoffers, kunnen op een herstelpensioen rekenen. Volgens de Federale Pensioendienst heeft ze intussen al 616 dossiers behandeld van rechtstreekse slachtoffers, waarvan 342 geleid hebben tot de betaling van een herstelpensioen. Gemiddeld gaat het om 442 euro, maar in de helft van de gevallen ligt het bedrag lager dan 284 euro.

Nog een 240-tal dossiers zijn in behandeling, zegt de Pensioendienst. Het gaat vooral om dossiers van slachtoffers die pas vorig of dit jaar hun aanvraag hebben gedaan, of die nog wachten op een definitieve regeling met hun verzekeringen. Ook zijn er slachtoffers die in het buitenland wonen en niet meer reageren, of waarbij de medische onderzoeken bij de geneeskundige dienst nog niet zijn afgehandeld. De Covid-epidemie speelt hierin natuurlijk ook mee, klinkt het.

Garantiefonds

Tot slot heeft de overheid nog 3,9 miljoen euro aan noodhulp toegekend, aan 1.399 slachtoffers, zo blijkt uit cijfers die het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan De Standaard bezorgde. Daarvan waren er 1,8 miljoen aan directe voorschotten. In het begin kon zo'n voorschot, door de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, maximaal 30.000 euro bedragen, maar in 2018 steeg dat plafond tot 125.000 euro.

Een 'garantiefonds' zoals in Frankrijk, dat snel uitbetalingen doet aan slachtoffers van aanslagen, in afwachting van een tussenkomst van verzekeraars, komt er niet, bevestigde het kabinet-Van Quickenborne dan weer aan Het Nieuwsblad. Nochtans ging het om een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie van 22 maart.