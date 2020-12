Vijf jaar invallen met dagcontracten zoals Siska Schoeters: daar wordt werkgever straks voor beboet

Experts over de vaccins: “Dromen van Rock Werchter? Daarvoor is het nog te vroeg”

8:11 Zodra de grote vaccinatieronde van start gaat, is de kans groot op een maatschappij met twee snelheden. Er is de groep gevaccineerden enerzijds, en er zijn de niet-gevaccineerden en vaccinweigeraars anderzijds. Hoe hou je mensen in afwachting van het vaccin gemotiveerd, en mogen we al dromen van festivals?