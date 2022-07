Vijf familieleden komen om het leven bij tragische woningbrand in Henegouwen

Chihuahua meegenomen door roofvogel en gedood in Wallonië: "Mijn hondje schreeuwde, gilde”

Carole Casu had nooit kunnen vermoeden dat haar 5-jarige chihuahua op zo’n wreedaardige wijze aan zijn einde zou komen. Een paar dagen geleden liep het schoothondje nog vredig in haar tuin in Ham-sur-Heure-Nalinnes, in de provincie Henegouwen, maar toen sloeg het noodlot toe. Kleine Chipie werd aangevallen en meegenomen door een roofvogel, mogelijk een buizerd, en gedood.

15 juli