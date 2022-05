Vijf dagen VeloVeilig: dit is het voorlopig vaakst gesignaleerde fietsonveilige punt

VeloVeilig Vlaanderen bolt in sneltempo verder. Na vijf dagen werden al 24.000 gevaarlijke fietspunten op de kaart gezet. Voorlopig op kop van het peloton, ook al is dat hier een bedenkelijke positie: het veel te smalle fietspad langs de Mechelsebrug in Antwerpen.

‘Dit kruispunt is niet voorzien op het enorme aantal fietsers dat hier tijdens de spitsuren voorbij moet.’ Of: ‘Slechter dan dit kan je een kruispunt moeilijk regelen. Hopeloos punt.’ En ook nog meermaals: ‘Véél te smal fietspad.’ Het is slechts een greep uit de commentaren die onze lezers in de afgelopen dagen schreven toen ze een rood vlaggetje plantten op de Mechelsebrug. Een tussenbalans na vijf dagen VeloVeilig Vlaanderen: het fietspad langs die gewestweg in Antwerpen en het kruispunt ter hoogte van de Elisabethlaan- de twee liggen op een zakdoek- prijken momenteel op kop als vaakst gesignaleerde, fietsonveilige punt van Vlaanderen.

24.000 meldingen al liepen er binnen op de VeloVeilig-app, goed voor maar liefst 14.000 gevaarlijke fietspunten. Met de meeste vlaggetjes dus voorlopig in Antwerpen. Het smalle fietspad langs de Mechelsebrug en Grotesteenweg werd al 21 keer aangestipt, het kruispunt met de Elisabethlaan al 14 keer. “Ik durf hier niet meer fietsen”, beaamt Chantal (65), die woont en werkt als arts op de Elisabethlaan. “Het is ronduit onveilig. Al zijn het niet altijd de automobilisten en vrachtwagens die voor gevaarlijke situaties zorgen. Hier zijn fietspaden langs beide kanten, maar het gebeurt dat fietsers ook op het voetpad aan de zijkanten rijden.” Els (32) woont met haar twee kinderen in de buurt van het kruispunt. “Je moet er steevast lang wachten, de verkeerslichten zijn niet op elkaar afgestemd. En met de auto is het bij de oprit naar de autostrade- waar ook een fietspad doorheen loopt- opletten geblazen.”

Plannen op tafel

Elisabethlaan, Grotesteenweg, Mechelsebrug: het traject staat niet alleen in de VeloVeilig-app gesignaleerd. De locatie prijkt ook al jaren op de zwarte lijst van gevaarlijke punten in Vlaanderen, die rekening houdt met de recentste ongevalscijfers. Al in 2002 maakte het punt deel uit van de lijst. Dodelijk is het fietspad niét, maar in 2021 gebeurden er toch 12 ongevallen. Het jaar daarvoor waren dat er 11.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Er liggen plannen op tafel voor het voorlopig vaakst gesignaleerde, fietsonveilige punt. De Grotesteenweg ter hoogte van de Binnensingel en de brug over de Antwerpse Ring wordt volledig heringericht. “Er komt een dubbelrichtingsfietspad, vrijliggend, langs beide zijden van de Mechelsebrug”, laat Agentschap Wegen en Verkeer weten, dat verantwoordelijk is voor de weg. “Bovendien zal het kruispunt conflictvrij worden ingericht. Vanuit de Elisabethlaan zullen wagens niet langer rechtsaf kunnen, wat voor overstekende voetgangers en fietsers veiliger wordt.” De nutswerken voor het project startten twee weken geleden. Wanneer de werken effectief beginnen, is nog niet gekend.

Volledig scherm 11052022 Antwerpen veloveilig De grote HLN Velo Veilig fiets actie —> Gevaarlijk punt : Mechelsebrug Antwerpen: het smalle fietspad wordt daar als meest gemelde punt van Vlaanderen aangegeven. —> Iets verder aan begin van de brug waar auto’s en fietsers elkaar kruisen —> Deze dame werd bijna overhoop gereden toen ik er was © Klaas De Scheirder

Volledig scherm 11052022 Antwerpen veloveilig De grote HLN Velo Veilig fiets actie —> Gevaarlijk punt : Mechelsebrug Antwerpen: het smalle fietspad wordt daar als meest gemelde punt van Vlaanderen aangegeven. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm 11052022 Antwerpen veloveilig De grote HLN Velo Veilig fiets actie —> Gevaarlijk punt : kruispunt met Mechelsebrug/ Grote Steenweg): hier gaat het om het gevaarlijke kruispunt, met conflict van verkeerslichten, wagens die de voorrangsregels aan hun laars lappen, enz... © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.