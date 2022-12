Vijf beschuldigden terreurproces verlaten gerechtszaal uit protest tegen “vernederende" veiligheidsmaatregelen

Kerstver­lich­ting als ontsteking voor bommen in Zaventem: “Als je op de knop duwde, ontstond er een vonk die de bom deed ontploffen”

Op dag twee van het terreurproces over de aanslagen in Brussel is het woord aan de procureurs gegeven. In drie dagen lezen ze nauwgezet maar liefst 468 pagina’s voor, een bondige samenvatting van het hele dossier. Het openbaar ministerie beschreef hoe spijkers en bouten op Zaventem talloze slachtoffers maakten, en over hoe kerstslingers werden gebruikt als ontstekingsmechanisme in de bommen.

6 december