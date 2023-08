Viervoeter Cooper is weer terecht nadat hij meegesleurd werd door overstromingen in Slovenië: “Hij vraagt de hele tijd om knuffels”

De Belgische viervoeter Cooper is weer terecht nadat hij vrijdagochtend werd meegesleurd met het water tijdens de hevige overstromingen in Slovenië. De baasjes van Cooper, een gezin uit Zonhoven, verbleven met hun mobilhome op een camping in het noorden van het land toen het noodweer toesloeg.

Slovenië en Oostenrijk kampen al dagen met noodweer. Sinds donderdagavond wordt Slovenië geteisterd door hevige regenval, al lijkt het ergste momenteel achter de rug te zijn. Vrijdagochtend rond een uur of vier werd iedereen die op Camping Menina verbleef verzocht om rustig weg te rijden. “Maar wij stonden met onze camper vlak bij een riviertje en konden niet weg. Onze zware camper was al in de grond gezakt. We gingen te voet weg, maar het water kwam zó snel omhoog”, getuigde Dana B. (45), het baasje van Cooper, zaterdag aan ‘HLN’.

Het gezin probeerde met enkele andere gasten naar een hoger gelegen deel te lopen, maar werd ingehaald door het water. “We haalden het niet en zijn snel op een muurtje bij de ingang van de camping geklommen.” Hond Cooper stond tussen de benen van Dana op het muurtje, maar al snel werd het te krap voor het dier waardoor hij viel en ze de lijn moest loslaten. “Ik zag hoe Cooper werd meegesleurd door het water.” Omdat ze niet terug konden keren naar hun camper, mocht het gezin de voorbije dagen logeren bij enkele Slovenen thuis.

Dochter Elena (20) schoot na de verdwijning van Cooper meteen in actie en deelde een opsporingsbericht op Facebook, dat al gauw online ontplofte. “Mijn post is meer dan 20.000 keer gedeeld. Het werd op TikTok, Twitter en Instagram door heel veel mensen herplaatst. Ook werd mijn bericht in allerlei groepen geplaatst, waar het ook nog eens duizenden keren gedeeld werd.” En dat wierp zo zijn vruchten af, want Elena kreeg “ongezien veel berichtjes”. Zaterdag antwoordde ze de hele dag door op allerlei berichten van mensen.

Speurhonden

Vandaag werd Dana, de mama van Elena, opgehaald door een Nederlandse vrouw. “De bedoeling was om op de camping te gaan zoeken naar Cooper en te kijken of de camper er nog stond”, aldus de twintiger. Ze troffen de mobilhome – inclusief inboedel – honderd meter verder dan waar ze hem achtergelaten hadden aan, maar van Cooper was geen spoor. “Samen met heel veel mensen is mijn mama Cooper gaan zoeken in de velden. Er was zelfs een man van de andere kant van Slovenië naar de camping gereden om te helpen.”

Even later werd Elena gebeld door een Nederlandse jogger. “Hij dacht Cooper gezien te hebben en stuurde zijn locatie naar mij door. Hij bleek op anderhalve kilometer van de camping te zitten.” De hele dag door werd er met man en macht verder gezocht naar de bruine viervoeter, maar “zonder resultaat”. Uiteindelijk besloot Dana – na een lange zoektocht – even wat te eten, maar rond een uur of zes kreeg ze een hoopvol telefoontje: speurhonden hadden Cooper gevonden.

De hond bleek uiteindelijk op de camping te zitten, met hals- en leiband nog aan. “Het enige wat er met Cooper aan de hand is, is dat hij duidelijk vermagerd is. Hij is dan ook drie dagen in het wild geweest, zonder eten.” De viervoeter is ondertussen weer herenigd met het volledige gezin (behalve Elena, zij is op vakantie in Portugal) – en dat was een “heel emotioneel” moment. “Cooper vraagt nu de hele tijd om knuffels, terwijl hij nooit echt een knuffelhond is geweest. Ik denk dat hij heel blij is dat hij terug bij ons is”, aldus een opgeluchte Elena.

Reis nog niet voorbij

De reis zit er nog niet helemaal op voor Cooper en het gezin. Door de vele waterschade aan de mobilhome kunnen ze niet met de camper terugreizen naar België. Daarom zal de man van Dana samen met Elena’s jongere zus met een bus van de Nederlandse ambassade terugkeren naar Nederland; een rit van “minstens vijftien uur”. Omdat ze Cooper zo’n lange busreis willen besparen, blijft mama Dana nog wat langer logeren bij het Sloveense gezin dat de Belgen momenteel opvangt. Vader en dochter keren dan met de auto terug naar Slovenië om Dana en Cooper op te pikken.