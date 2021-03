Vierde vaccin op komst? EMA oordeelt op 11 maart over vaccin Janssen

Paul Janssens weduwe en zoon over het ‘Jans­sen-vac­cin’ van Johnson & Johnson: “Geest van vader zit in elke ampul van ons coronavac­cin”

Vorig weekend keurde het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap het coronavaccin van Johnson & Johnson goed, binnenkort wordt ook groen licht van het Europese agentschap verwacht. Janssen Pharmaceutica, het bedrijf dat werd opgericht door de in 2003 overleden baron Paul Janssen, behoort tot die Amerikaanse multinational en speelde vanuit het hoofdkantoor in Beerse een cruciale rol in de ontwikkeling van het vaccin, waarvan België 5 miljoen dosissen bestelde. Zowel weduwe Dora Janssen (84) als haar zoon Herwig (61), die een topfunctie bij Janssen bekleedt, zijn apetrots. "De geest van vader zal in elke ampul zitten", meent zoon Herwig.