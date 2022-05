Vierde geval van apenpokkenvirus opgedoken in ons land, opnieuw link met Darklandsfestival

Lees al het nieuws over het apenpokkenvirus in dit dossier.



In het laboratorium van het UZ Leuven werd zaterdagavond een vierde besmetting met het apenpokkenvirus in ons land vastgesteld. Het gaat om een patiënt die wordt behandeld in het Waals Gewest, meldt André. Er blijkt ook opnieuw een link te zijn met het fetisjfestival Darklands in Antwerpen.