Vierdaagse werkweek niet voor ambtenaren

Werknemers mogen straks een hele werkweek presteren in vier dagen in plaats van vijf, maar voor ambtenaren geldt de regeling uit de arbeidsdeal niet. Minister Petra De Sutter (Groen) wil wel "onderzoeken wat er mogelijk is".

Of ook ambtenaren bij hun baas kunnen aankloppen met de vraag om een vierdagenweek te krijgen? Veel mensen in overheidsdienst stelden zich gisteren de vraag, nadat de federale regering fier met haar arbeidsdeal naar buiten kwam. Want vier dagen werken - met weliswaar langere uren per dag - en er toch vijf betaald worden, het klonk velen als muziek in de oren.

Maar het antwoord is neen: ambtenaren zullen de regeling niet kunnen aanvragen. "De hele arbeidsdeal gaat over de statuten en arbeidsvoorwaarden in de privésector, en is dus niet van toepassing op hen", zei minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter. "Maar als er ook bij ambtenaren vraag is naar zo'n vierdagenregime, om de combinatie tussen werk en privé beter op elkaar af te stemmen, wil ik zeker onderzoeken wat er mogelijk is", aldus De Sutter. "Dat zal sowieso wel in overleg zijn met de voorzitters van de overheidsdiensten en de vakbonden."

Beloftes kan ze nog niet doen, zo benadrukt ze. "Maar de regering heeft wel een duidelijk engagement opgenomen om de drie statuten - werknemers, ambtenaren en zelfstandigen - zoveel mogelijk naar elkaar te laten toegroeien. Het recht op deconnectie na de werkuren hebben we eerst ingevoerd bij de ambtenaren en trekken we nu door naar de werknemers. Dus als ook ambtenaren gebaat zijn bij meer flexibiliteit, dan kunnen we dat zeker bekijken."

