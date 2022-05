Vier werknemers leggen uit waarom ze vandaag staken: “Er gebeuren menselijke drama’s bij collega’s en dat moet stoppen”

Politie­woord­voer­der Peter De Waele (59) overleden

Peter De Waele, woordvoerder van Europol, is zondag in intieme kring overleden. Dat is bevestigd aan onze redactie. De Waele was al een tijdje ziek. Hij werd 59. De Waele was tussen 2013 en 2018 woordvoerder van de federale politie, maar werd vooral bekend als hoofd van de cel pedofilie van de Brusselse federale gerechtelijke politie.

30 mei