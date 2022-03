Vier Vlamingen over hoe zij de hoge prijzen aan de pomp al voelen: “Gaat het zo verder, kan ik binnenkort niet meer naar mijn werk”

Breed socialis­tisch front tegen strenge begrotings­dis­ci­pli­ne

“Wanneer de relance echt ingezet is, zou teruggrijpen naar de normen van het stabiliteitspact uit de periode voor de crisis een zware misstap zijn”. Dat zegt een handvol socialistische ministers in een opiniestuk in De Tijd, waarin ze ervoor pleiten niet terug te keren naar een strenge Europese begrotingsdiscipline.

6:19