Vier verdachten van ontvoeringspoging Van Quickenborne verzetten zich tegen snelle overlevering aan België

Kortrijk Dankbare justitiemi­nis­ter Van Quickenbor­ne: “Men wou me ontvoeren, maar dankzij de efficiën­tie van onze veilig­heids­dien­sten is dat niet gelukt”

Met een videoboodschap, opgenomen in zijn geheime schuilplaats, was Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zaterdagavond toch even ‘aanwezig’ tijdens het Feest van Team Burgemeester, in Kortrijk. Hij vertelde er over bijzonder moeilijke 48 uren maar bracht ook hulde aan de veiligheidsdiensten, die zijn ontvoering verijdelden.

25 september