Vier verdachten van ontvoeringspoging Van Quickenborne verschijnen voor Nederlands parket

Vrijdagochtend werd een verdachte auto met een Nederlandse nummerplaat aangetroffen aan de woning van de minister in Kortrijk. In de wagen lagen onder meer vuurwapens, spanriemen en brandbaar materiaal. De vier verdachten, die gelinkt worden aan het drugsmilieu, zouden mogelijk van plan zijn geweest om Van Quickenborne te ontvoeren. Drie verdachten, mannen van 20, 29 en 48 jaar oud, werden zaterdag opgepakt in de Nederlandse stad Den Haag. De vierde verdachte, een 21-jarige man, werd een dag later gearresteerd, eveneens in Den Haag.