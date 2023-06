Vier verdachten gearresteerd na brutale aanval op zwarte man in Hoei: “Ze sloegen en wurgden me en maakten racistische opmerkingen”

In de Luikse stad Hoei is een jonge zwarte man begin deze maand aangevallen door een groep twintigers. Het slachtoffer werd in elkaar geslagen en kreeg racistische beledigingen naar zijn hoofd geslingerd. De politie heeft nu vier verdachten gearresteerd.

De brutale aanval gebeurde in de nacht van 9 op 10 juni omstreeks 01.00 uur op de Place Verte in Hoei. Het slachtoffer, Guy Nguea, getuigde enkele dagen geleden op Instagram over het zinloze geweld. “Helaas ben ik het doelwit van een groepje racistische mensen geworden”, schreef hij. De aanvallers gaven Guy enkele rake klappen, wurgden hem en spuwden op hem. “Ze filmden alles ook zonder dat ik dat wist en maakten racistische opmerkingen. Het was hun bedoeling om deze video op sociale media te verspreiden en me belachelijk te maken”, aldus Guy.

De schokkende beelden tonen hoe het gezicht van het slachtoffer helemaal bebloed is. De aanvallers noemen hem een “oude aap” en vragen waar hij vandaan komt en of hij nog meer klappen wilt.

Huiszoekingen

Sommige individuen besloten na het incident om de daders op te sporen, wat afgelopen weekend tot nog meer geweld in Hoei en het naburige dorp Ampsin leidde.

In het kader van het onderzoek voerde de politie donderdagochtend een reeks huiszoekingen uit. Daarbij werden vier verdachten gearresteerd, zo meldt het parket van Luik. Het gaat om vier mannen met een leeftijd tussen 20 en 22 jaar. Drie verdachten zitten in voorlopige hechtenis, de vierde is voorwaardelijk vrijgelaten. Drie van de vier beschuldigden zijn aangeklaagd voor poging tot moord.

“Naar aanleiding van deze feiten is de beveiliging op de Place Verte versterkt en dat zal ook in de toekomst zo blijven”, reageert politiechef Jean-Marie Dradin. “Racistische daden horen niet thuis in Hoei”, besluit hij.

