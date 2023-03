Vier terreurverdachten die in Antwerpen werden opgepakt onder aanhoudingsbevel geplaatst

In Antwerpen zijn vier van de vijf personen die maandagavond waren opgepakt in een terrorismeonderzoek door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De vijfde verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt het federaal parket.

Maandagavond werden in een ander terrorismeonderzoek, onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter, ook drie personen opgepakt. Van hen is al één onder aanhoudingsbevel geplaatst, over de andere twee is nog geen beslissing genomen.

Eén van de verdachten in het Antwerpse dossier is de 19-jarige S.B., een jongeman uit Eupen die al in oktober 2020 als 17-jarige was opgepakt, samen met een 16-jarige vriend. De twee hadden toen in een video trouw gezworen aan Islamitische Staat, en maakten plannen om een aanslag te plegen op een politiekantoor in Luik. De twee werden door de jeugdrechter naar een jeugdinstelling gestuurd.

S.B. werd door de veiligheidsdiensten nauwgezet in het oog gehouden en bleek de voorbije maanden via sociale media in contact te staan met een groep jonge mensen uit het Antwerpse. Uit de uitgewisselde berichten zou gebleken zijn dat de groep plannen smeedde om een terroristische aanslag te plegen in België. Het doelwit van de aanslag was weliswaar nog niet bepaald. Maandagavond vielen speurders binnen op vijf adressen in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jans-Molenbeek en Eupen, en arresteerden S.B. en vier andere verdachten. Vier van hen zijn nu onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Daarnaast liep ook in Brussel een gerechtelijk onderzoek naar een andere groep, die eveneens plannen voor een terreuraanslag maakte, en die mogelijks linken had met de Antwerpse groep. In dat dossier werden maandag drie mensen opgepakt bij huiszoekingen in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek.

