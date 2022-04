Vier sigarettenfabrikanten krijgen boete van 36 miljoen euro van Belgische concurrentiewaakhond

Het Auditoraat van de BMA besliste in oktober vorig jaar om de concurrenten te vervolgen voor het uitwisselen van informatie over hun prijzen tussen 2011 en 2015. Daarbij gingen ze te werk via groothandelaren: die kregen van de fabrikanten informatie over hun toekomstige prijzen en bezorgden hen daarna de prijzen van hun concurrenten. “Ze kenden de toekomstige prijzen van hun concurrenten, de prijzen die dus nog niet in de markt waren. Ze konden dus mogelijk hun prijzen aanpassen”, zei het auditoraat.