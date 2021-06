Vier sans-papiers naaien mond dicht: “Het lukte al in 2009. Waarom nu niet?”

Uren op het puntje van je stoel met onze favoriete true cri­me-reek­sen

23 juni Nu de temperaturen een tijdelijke duik nemen, wordt een tripje richting de televisie plots een stuk aanlokkelijker. Wij helpen je aan je scherm te kluisteren, want we vulden onze Kijkgids aan met een selectie razend spannende, écht gebeurde true crime-docureeksen. Daarbij laveren we van de grootste en beroemdste moordenaars (‘Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes’) naar schokkende zaken die de wereld rondgingen (‘Lorena’) of gewoon een buurt op zijn kop zetten (‘American Murder: The Family Next Door’).