Vier op de tien Vlamingen verplaatsen zich alleen per auto

“België vroeg Nederland om coronapa­tiën­ten over te nemen”

26 oktober België heeft aan Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om de druk op onze ziekenhuizen te verlichten. Maar voorlopig is er in Nederland geen plaats voor hen. Dat heeft Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in Nederland, vandaag gezegd. Bij de FOD Volksgezondheid en het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) hebben ze geen weet van een expliciete vraag.