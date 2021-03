Vier op de tien sociale huurders in energiearmoede

10 procent kinderen leeft in kansarmoe­de: gemeente neemt extra maatrege­len om cijfer terug te dringen

2 juli Uit een recent rapport van Kind en Gezin blijkt dat tien procent van de kinderen in Boechout in 2019 in kansarmoede wordt geboren. “Toch onderneemt de gemeente al heel wat acties om de kansarmoedecijfers te doen dalen en zal ze dat ook in de nabije toekomst doen, onder meer in het kader van het relanceplan”, stelt schepen Els Augustinus.