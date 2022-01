Vier op de tien langdurig zieken vullen verplichte vragenlijst niet in

Om het stijgende aantal langdurig zieken terug te dringen, kondigde de regering-De Croo in oktober een aantal maatregelen aan. Zo kunnen langdurig zieken die vanaf 2023 de verplichte vragenlijst over een mogelijke terugkeer naar werk weigeren in te vullen, 2,5 procent van de uitkering verliezen.

“Belangrijk signaal”

Volgens de CM schiet de vragenlijst haar doel voorbij. "Mensen begrijpen het formulier niet altijd of ze vergeten het in te vullen. Gaan we die meest kwetsbaren ook nog eens straffen?", zegt voorzitter Luc Van Gorp. "Het is geen mirakeloplossing, maar wel een belangrijk signaal", zegt Xavier Brenez van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ook Paul Callewaert, van de Socialistische Ziekenfondsen gaat niet in het verzet. "We zullen straks iedereen die een vragenlijst krijgt ook uitnodigen voor een gesprek. We kunnen dan samen met hen het document invullen en nagaan wat ze nog kunnen doen."