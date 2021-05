Vier op de tien huisartsen voldoen aan criteria van burn-out, één op twee apothekers zit in risicozone

Voor videocon­sult bij de Doktr moet je de deur niet meer uit. Hoe werkt het en is het veilig?

18 mei Geen kopzorgen meer of je wel bij de dokter raakt, als je ‘s morgens wakker wordt en je je niet lekker voelt. Vanaf juni krijg je via de app Doktr binnen de kortste keren een videoconsultatie met een arts. Al wie lid is van een mutualiteit in België kan de tool van Proximus gratis gebruiken. Maar hoe werkt dit? En is het wel veilig? We vroegen het aan experts achter Doktr.