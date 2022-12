Vier op de tien Belgen komen op einde van de maand amper rond

Geldstress? U bent niet alleen, merken psycholo­gen: “Kijk naar de feiten: wat loopt er wél nog goed?”

Eerst was het corona. Toen de oorlog in Oekraïne. Vandaag piekeren we over onze energiefactuur. Psychologen zien een toenemend aantal cliënten met geldstress. Wat doen we er aan en hoe krijgen we grip op ons budget? “Energieleveranciers vergelijken is goed. Maar niet elk uur van de dag.”

6 september