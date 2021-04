Vier op de tien artsen in opleiding krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag

Zo'n 40 procent van de artsen in opleiding kreeg dus al te maken met grensoverschrijdend gedrag tijdens stages of op de werkvloer. Bij huisartsen in opleiding loopt dit cijfer zelfs op tot 53 procent. De meeste incidenten beperkten zich tot ongewenste opmerkingen en uitnodigingen. In 8 procent van de gevallen ging het echter over fysieke vormen zoals ongewenste aanraking en in enkele gevallen zelfs orale of vaginale penetratie. De plegers waren doorgaans patiënten, personeelsleden of andere studenten.