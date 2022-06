Vier onafhankelijke bestuurders in raad VRT bekend

Politiek Vooruit presen­teert actieplan lerarente­kort en komt met opvallend voorstel: “Laat leerkrach­ten 38 uur per week werken in plaats van 22 uur lesgeven”

Het grote tekort aan onderwijzers wordt steeds duidelijker zichtbaar: leerlingen krijgen maandenlang geen les en in juni zelfs geen examen. Oppositiepartij Vooruit jaagt Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op: actie is nodig op korte termijn. De socialisten stellen in hun vijfpuntenplan enkele gedurfde maatregelen voor. Ze willen onder andere komaf maken met het vaste aantal lesuren van een leerkracht.

13:15