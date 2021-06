Vier miljoen euro extra voor transitiehuizen, waar gevangenen zich voorbereiden op vrijlating: “Zelf koken en de was doen: ik voel me weer mens”

"Als je dit spelletje wint, ben je de nieuwe minister van Justitie." Van Quickenborne zegt het schaterlachend terwijl hij serveert voor de match. Aan de andere kant van de pingpongtafel strandt het balletje in het net. De minister wint. Van Quickenborne staat in Mechelen op de binnenkoer van het eerste transitiehuis in België. Dat opende in september 2019. Er is plaats voor 15 personen. "Onze bewoners noemen we 'deelnemers' in plaats van 'gedetineerden'", zegt coördinator Leen Muylkens. De term slaat op de actieve rol die de tijdelijke bewoners moeten opnemen in het huis. "De overgang van de gevangenis naar de buitenwereld wordt vaak als te abrupt ervaren. Hier leert elke deelnemer zijn verantwoordelijkheid opnemen, samenwerken met anderen en zelfredzaam zijn."