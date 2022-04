Vier mensen vergiftigd door zuur in thermen van Spa

Broer van ‘man met het hoedje’ antwoordt ontwijkend op terreurpro­ces: “Het kan dat ik gegevens op computer verwijderd heb”

Op het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is Ibrahim Abrini verhoord, de broer van Mohamed Abrini. Die laatste is beter bekend als de ‘man met het hoedje’. Hij was betrokken bij de aanslag op de luchthaven Brussels Airport op 22 maart 2016, maar speelde ook een rol bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Net zoals de verdachte die eerder aan het woord was gekomen, bracht Abrini weinig opheldering over zijn eigen rol.

