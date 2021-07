Vier lichamen gevonden na overstromingen in Verviers

De dodentol door het noodweer in ons land komt daarmee op zes. Eerder hadden de hulpdiensten het lichaam van een 50-jarige man aangetroffen in de kelder van zijn huis in Aywaille (Luik). In Eupen (Oostkantons) is een 22-jarige man gisteren om het leven gekomen toen hij met een zwemband in het snel stromende water sprong en verdronk. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, wordt nog gezocht naar een 15-jarig meisje dat in de Ourthe is gevallen.