Vier keer meer jonge vluchtelingen in pleegzorg dan zes jaar geleden

Op die manier konden heel wat jongeren opgenomen worden in een gezinscontext. Het aantal minderjarige vluchtelingen in de pleegzorg steeg zo van 130 in 2015 naar 349 in 2018 en naar 522 in 2020, ofwel een verviervoudiging op zes jaar tijd. "De opvang van niet-begeleide minderjarigen is nu structureel ingebed in de werking van pleegzorg en is goed voor 6,3 procent van het totaal aantal pleegjongeren", zegt Heselmans.