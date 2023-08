Vier keer meer Belgen besneden dan Nederlanders: “En die medisch onnodige ingreep kost de belastingbetaler jaarlijks 36 miljoen euro”

Zo’n 26.000 Belgische mannen - waarvan meer dan de helft bij jongens van vier jaar en jonger - lieten zich in 2021 besnijden. En nee, dat zijn heus niet allemaal religieuze keuzes. Kostprijs voor de belastingbetaler: 36 miljoen euro per jaar. “Nochtans is amper 1 procent van de circumcisies bij jonge kinderen medisch noodzakelijk”, zegt Kamerlid en seksuologe Goedele Liekens (Open Vld). Daarom wil ze de terugbetaling van niet-medische besnijdenissen afschaffen. “Snijden in een geslachtsorgaan is niet iets waar je simpel over kan gaan. Zeker omdat een kind daar geen inspraak in heeft.”