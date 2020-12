Vier jonge risicopatiënten maken zich zorgen: “Ons lichaam kan dit níet beter aan”

Heeft avondklok op oudejaars­avond wel zin? 1 op de 5 Vlamingen blijft elders slapen

5 december Het behoud van de avondklok om middernacht op oudejaarsavond lijkt een averechts effect te hebben. Net doordat iedereen voor middernacht in zijn eigen huis moet zijn, is bijna één op de vijf van alle Vlamingen van plan om elders te blijven slapen of iemand te laten blijven slapen. “Dit is wat ik gevreesd had”, reageert viroloog Steven Van Gucht (Sciensano).