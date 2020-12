Vier jonge risicopatiënten maken zich zorgen: “Mijn lichaam kan dit níet beter aan”

OVERZICHT. Coronacij­fers blijven dalen: nog gemiddeld 113 overlij­dens en 188 ziekenhuis­op­na­mes per dag

6 december In de periode van 26 november tot 2 december overleden dagelijks gemiddeld 113,4 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 20,8 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen overleden in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.254 mensen aan het coronavirus. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de andere cijfers blijven dalen, zij het traag.