Vier jaar geleden ten dode opgeschreven na aanslag, nu Mont Ventoux op: “De enige weg is omhoog”

Slachtof­fer­or­ga­ni­sa­tie V-Europe: “Beschamend dat slachtof­fers te vaak speelbal zijn”

22 maart Het is een terugkerende klacht: dat slachtoffers en nabestaanden zich een speelbal voel(d)en van verzekeringsmaatschappijen en de overheid. “22 maart was voor niemand een cadeau. Maar we zijn vijf jaar later en staan amper verder. Dan is het normaal dat mensen teleurgesteld zijn”, zegt Aristide Melissas van V-Europe, de organisatie die is opgericht door en voor slachtoffers van terrorisme.