Vier handelaars over hun eerste stappen in online verkoop: “Gewoon gegoogeld hoe ik een webshop bouwde”

Begrijpelijk dat tienduizenden winkeliers vandaag met veel tegenzin het bordje aan de vitrine naar gesloten draaien, maar ze hoeven nog niet te wanhopen. Volgens Unizo is één op de twee zelfstandige handelaars tijdens de vorige lockdown gestart met een nieuw online verkoopkanaal. Videobellen, mailen, chatten of zelf model spelen in de virtuele wereld: vier winkeliers getuigen over hun prille stappen op internet.

Michelle Grosemans (38) van schoonheidssalon ‘Mar Le Bau’ in Sint-Truiden: “Klanten trainen thuis hun gezichtsspieren met mijn filmpjes”

Alle hens aan dek afgelopen weekend bij schoonheidsinstituut ‘Mar Le Beau’ met vestigingen in Hasselt en Sint-Truiden. “Een lockdown komt overal ongelegen, maar onze klanten volgen geregeld ‘anti-aging’-behandelingen waarbij je niet zomaar anderhalve maand kan stoppen. We proberen dit weekend nog zoveel mogelijk afspraken van de volgende weken te doen.”

Volledig scherm Michelle Grosemans (38) van schoonheidssalon ‘Mar Le Bau’. © Joel Hoylaerts/Photo News

Maar vanaf maandag start Michelle met videosessies met klanten. “Ik heb dat in de eerste lockdown geprobeerd en dat viel in de smaak. We regelen een videochat waarbij ik online huidadvies geef en waarbij we ook oefeningen doen om het verouderingsproces in het gezicht wat proberen te vertragen. Mensen gaan fitnessen om hun lichaam in vorm te houden, maar je kan ook je spieren in je gezicht trainen. Ik doe één-op-éénsessies, maar neem ook filmpjes op en doe online workshops. Klanten blijven dan ook verzorgingsproducten bestellen en zo hou ik toch nog een beetje omzet over.”

Eline Mignolet (37) van kledingwinkel ‘Vitrine’ in Puurs: “Het is best pittig, maar het contact met klanten maakt veel goed”

Is het zo simpel dat wanneer je fysieke winkel niet meer open mag, je dan maar holderdebolder alles online gaat verkopen? Nee, zegt Eline Mignolet van ‘Vitrine’, want het is maar een waakvlammetje dat ze in stand kan houden.

“Maar het is beter dan niets. Ik heb geen webshop, maar gebruik Facebook en Instagram om een deel van mijn collectie te tonen. Maar ik heb al veel geleerd hoor. Mijn tip is vooral: maak het niet te ingewikkeld. Broeken zet ik bijvoorbeeld nauwelijks nog online. Ik kies liever voor truitjes, vesten en sneakers: dat past veel makkelijker. Een echte webshop heeft een eerder beperkt aanbod, maar dan in grote hoeveelheden. Ik heb een heel ruim assortiment, maar ik heb van hetzelfde item in elke maat maar enkele stuks. Dat maakt het toch een hele boekhouding om alles bij te houden op sociale media zodat het overzichtelijk blijft wat er nog te koop is en wat niet. Mijn bureau hangt vol met honderden post-its. Het voelt soms als kamperen op een primitieve camping hoor.”

Volledig scherm Eline Mignolet (37) van kledingwinkel ‘Vitrine’ in Puurs. © Facebook

“Het is fijn om nog contact te houden met je klanten en het houdt je mentaal ook sterk in zo’n periode, maar het is wel best pittig. Wie aangeeft iets te kopen op sociale media kan dat 24 uur op 24, maar de mensen verwachten wel snel respons. Dat is niet altijd haalbaar. Ik klopte in die lockdown hele lange dagen.”

Thomas Vanderhoydonck (31) van Fietshandel ‘De Geus’ in Antwerpen: “Het is zoals bij de Chinees: nummertje kiezen, bestellen en komen afhalen”

Een fiets kopen zonder proefritje? Kan best, volgens Thomas Vanderhoydonck van ‘De Geus’ in Antwerpen. “We hebben een belevingswinkel waar de nadruk ligt op het juiste advies verlenen aan de klanten, maar het lukte ons tijdens de lockdown toch ook aardig om fietsen te blijven verkopen. We hebben meer dan vijfhonderd tweewielers op stock en klanten kunnen ons mailen, bellen, chatten of videobellen voor hulp bij de keuze.”

Volledig scherm Thomas Vanderhoydonck (31) van Fietshandel ‘De Geus’. © Gregory Van Gansen / Photo News

“We hebben geïnvesteerd in een systeem waarbij we met iemands afmetingen vanop afstand de juiste maat kunnen kiezen en het werkt, want klanten krijgen altijd een gratis onderhoud na enkele maanden en niemand uit de lockdownperiode heeft z’n fiets weer ingeruild. Onze webshop zet ook erg hard in op de eindejaarscadeaus. Daarbij leveren we zelf of kan je komen ophalen. We pakken het zelfs in als je wilt. Het is zoals bij de Chinees: nummertje kiezen, bestellen en je kan het een half uurtje later komen ophalen.”

Ilse Verbeeck (51) van boetiek ‘Wabi Sabi’ in Aarschot: “Elke dag een foto waarop ik model speel voor mijn collectie”

Aan de vooravond van de eerste lockdown tikte Ilse Verbeeck (51) de woorden ‘bouw je eigen site’ in op Google. “Ik had geen webshop en ik heb dan zo’n programmaatje gedownload en ben daarmee aan de slag gegaan. Het moest zeker niets ‘fancy’ zijn: maar je schrikt toch wat je tegenwoordig zelf kan maken hoor. Ik ben kleuteronderwijzeres van opleiding en ben anderhalf jaar geleden als stylingconsulente gestart met mijn droom om een eigen zaak te starten, maar nu krijg ik al complimentjes voor mijn website.”

Volledig scherm Ilse Verbeeck (51) van boetiek ‘Wabi Sabi’ in Aarschot.

Wat je zelf doet, doe je soms beter. En dus poseert Ilse ook zelf met haar collectie. “In het begin was dat met wat schroom, dat geef ik toe, maar nu maak ik er een erezaak van: elke dag maakt mijn man een nieuwe foto van mij in één van mijn outfits. Kledingmerken sturen altijd foto’s van topmodellen mee met hun collectie, maar wat hebben de klanten daar nu aan? Ze vragen zich af of ze zo’n outfit wel kunnen dragen en ik toon dat ik - een normale vrouw - dat ook kan dragen. In de pashokjes hoor ik hier vaak vrouwen zichzelf tot op de grond afbreken, terwijl dat allemaal voor niets nodig is. ‘Wabi Sabi’ betekent de kunst van het imperfecte en dat probeer ik toch op een positieve manier uit te dragen.”

“En het slaat aan, daar ben ik van geschrokken. Ik heb heel wat omzet in de lockdown overeind gehouden en dat ben ik nu opnieuw van plan. Ik breng soms hele wasmanden naar klanten waarmee ze kunnen passen en dat waarderen ze. Niet zelden hangt een week later de buurvrouw ook aan de lijn.”

Unizo: “Coronacrisis zorgt voor inhaalbeweging in online verkoop zelfstandigen” Uit een bevraging van zelfstandigenorganisatie UNIZO blijkt dat één op de twee zelfstandige handelaars tijdens de lockdown begon met een nieuw online verkoopkanaal. “Daarbij kan het, bijvoorbeeld, gaan om een handelaar met tot dan toe enkel een fysieke winkel die een webshop is gestart”, zegt voorzitter Danny Van Assche. “Of een handelaar die al wel een website had, zonder shop, en nu via een antwoordformulier op die website bestellingen opneemt en ze laat afhalen of aan huis levert.” De populairste nieuwe verkoopkanalen waren verkoop via e-mail (49%), sociale media, (47%), telefoon (38%) en webshop (29%). “Zelfstandige ondernemers kunnen snel schakelen. Je hoeft niet noodzakelijk een uitgebreide webshop op te zetten om aan e-commerce te kunnen doen. Het kan ook op een laagdrempelige manier.” Na de heropening van de winkels gaf 85% van de handelaars aan dat ze de nieuwe verkoopkanalen blijven verderzetten. “De coronacrisis heeft gezorgd voor een inhaalbeweging op vlak van e-commerce bij zelfstandige handelaars. Tijdens de sluiting van fysieke winkels behaalden zelfstandige handelaars op die manier gemiddeld toch nog 20% van hun normale omzet. Zo houden ze het hoofd boven water. Het belang van afhalen willen we zeker nog extra in de verf zetten. Transportkosten zijn duur en 52% van de zelfstandige handelaars kan die uitgaven niet recupereren.”

#HelpDeHandel

Na de horeca moeten nu ook niet-essentiële winkels sluiten, een pijnlijke beslissing met grote impact voor talloze ondernemers. Meteen weerklinkt steeds luider de oproep om lokaal te winkelen, ook bij bestellingen in webshop.

Daarom verbreedt HLN zijn initiatief van Help de Horeca - goed voor ondertussen meer dan 600.000 opgezochte takeaways - nu ook naar Help de Handel: laat ons massaal ontdekken welke handelszaken in de buurt een afhaalaanbod organiseren of een webshop uitbaten.

De Help de Handel-gids met alle handelszaken vind je hier. Heb je een winkel waar je kan afhalen of laten leveren? Je kan er ook jouw aanbod toevoegen.