Vier grote legeraankopen leveren minder terugverdieneffect op dan verwacht

Kortrijk/Dadizele Man die seks wou met 4-jarig meisje dan toch niet aangehou­den, wel vrij onder voorwaar­den

De 21-jarige man uit Dadizele die een jonge mama had gevraagd of hij seks mocht hebben met haar dochtertje van 4, zit dan toch niet in de cel. De onderzoeksrechter liet hem gaan na verhoor. De twintiger mag geen contact meer zoeken met de jonge mama.

11:59