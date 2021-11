Vier gewonden bij instorten rooster aan vaccinatiecentrum

Showbizz Liliane Saint-Pier­re rouwt om haar overleden moeder: “Ze was de enige houvast die ik nog had”

Allerheiligen zal voor Liliane Saint-Pierre (71) extra somber zijn. Haar 95-jarige moeder is overleden, en het afscheid komt als een grote klap. “Mama was zorgbehoevend, wisselde ’s morgens haar bed voor een rolstoel en ’s avonds omgekeerd”, zegt Liliane. “En toch: ik had haar graag nog enkele jaren langer bij me gehad.” Ook haar echtgenoot mist de zangeres nog elke dag. “Ik heb al veel mensen in m’n leven moeten afstaan.”

30 oktober