Vier gedetineerden ontsnapt uit de gevangenis in 2021

Kortrijk “Een drugshol? We doen urinecon­tro­les”: minister beant­woordt vragen van bezorgde buren over detentie­huis in Kortrijk

Een gepland detentiehuis in gewezen rusthuis Lichtendal op Hoog Kortrijk zet de buurt op scherp. Er is woede omdat er niet vroeger over gecommuniceerd werd. En er is argwaan rond de werking. Federaal minister van Justitie en Kortrijkzaan Vincent Van Quickenborne (Open Vld) houdt voet bij stuk: “Ik zal persoonlijk voor de veiligheid van de buurt instaan, dat garandeer ik.”

27 oktober