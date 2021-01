Vier beschuldigden schuldig aan onopzettelijke doodslag op Jean-Marie Monzibila

Brussel ASSISEN. Halfzus van moord­slacht­of­fer getuigt: “Ik weet niet wie hem zou willen vermoorden”

11 januari Jean-Marie Monzibila (35) had een moeilijke jeugd, een moeilijk leven eigenlijk. Een strenge stiefvader, een cannabisverslaving, schulden, een dakloos bestaan. Jean-Marie’s halfzus kwam er vrijdag over vertellen op het assisenproces over de elf jaar oude moord in het Ter Kamerenbos.