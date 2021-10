Vier agenten voor rechter nadat opgepakte festivalganger (26) sterft aan overdosis: “Toen hij zijn hoofd in het toilet stak, hebben we eens gelachen”

14 Juli 2016. De 26-jarige Simon vertrekt met zijn vrienden naar het Dour-festival, een vijfdaags feest. Een dag later belandt Simon in een politiecel, onder invloed van LSD. Zijn toestand gaat snel achteruit. Enkele uren later sterft hij in het ziekenhuis. Een overdosis volgens de autopsie. Maar dat is buiten de raadkamer van Henegouwen gerekend, die heeft beslist - vijf jaar na de feiten - dat de betrokken politieagenten zich moeten verantwoorden voor Simons dood voor de rechtbank. Dat meldt La Dernière Heure.